La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa iniciada por la Municipalidad de General Pueyrredon, que busca recuperar la administración del complejo Punta Mogotes

De esta manera, el tribunal confirmó que será la Justicia local la que deba intervenir y resolver la cuestión de fondo. El expediente se encuentra ahora en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, que deberá expedirse sobre la validez del pago en consignación realizado por el Municipio -en referencia al canon determinado por la administración provincial- y sobre la procedencia de la restitución de la administración del predio al ámbito municipal.

La resolución judicial dejó en claro que el recurso de la Provincia carecía de la condición de “sentencia definitiva”, un requisito indispensable para habilitar la instancia extraordinaria. En este sentido, la Cámara recordó que solo se admiten recursos de este tipo frente a resoluciones que pongan fin al litigio, lo que no ocurrió en este caso.

El conflicto entre el Municipio y la Provincia por el manejo de Punta Mogotes lleva años de idas y vueltas judiciales. Desde el Ejecutivo local se reclama que la ciudad recupere la administración de un complejo emblemático, cuya explotación está en manos del Gobierno provincial. En paralelo, se discute el canon económico que debe abonarse por la gestión del predio, cuestión que fue central en el expediente.

Mientras tanto, aún permanece pendiente de resolución una medida cautelar solicitada por la Municipalidad, que busca impedir que la Provincia avance con cualquier tipo de iniciativa, concesión o concurso que pueda condicionar el cumplimiento de la sentencia de fondo que deberá dictar la Justicia marplatense.

Con este nuevo revés judicial para la Provincia, todas las miradas estarán puestas en la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, que tendrá que definir si corresponde restituir al Municipio la administración del complejo y reconocer el pago realizado en consignación.