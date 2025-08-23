El juez federal Sebastián Casanello dispuso la prohibición de salida del país para Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el marco de la investigación por presuntas coimas ligadas a la compra de medicamentos.

La medida alcanza también a los tres hermanos propietarios de la droguería Suizo Argentina y a Daniel Garbellini, exfuncionario señalado en la misma causa.

En uno de los procedimientos, Spagnuolo fue encontrado dentro de un vehículo Volkswagen Nivus en una vivienda de Pilar. Allí se le secuestraron dos teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes y dinero en efectivo.

Paralelamente, se realizaron allanamientos en oficinas de Andis y en domicilios vinculados a los empresarios farmacéuticos, donde se incautó documentación y otros elementos de interés para la causa.

La prohibición de salir del país busca garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones judiciales y preservar pruebas clave de la investigación.

La causa surgió tras la difusión de audios en los que Spagnuolo mencionaba presuntos retornos ilegales y compromisos políticos. Aunque por el momento no se dispusieron detenciones, los secuestros realizados y las medidas cautelares marcan una profundización en la investigación.

El exfuncionario ya había sido apartado de su cargo en Andis, decisión que generó impacto político por su cercanía con la actual administración nacional. En los próximos días, la Justicia analizará el material secuestrado y no se descartan nuevas medidas.