En el marco del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, la Justicia realizará este viernes una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz, una nave gemela de la embarcación que desapareció en noviembre de 2017.

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La recorrida se llevará a cabo en los astilleros de Tandanor, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la presencia de jueces, fiscales, querellantes y defensas. El objetivo es que las partes puedan observar de manera directa el funcionamiento y la estructura interna de este tipo de submarinos.

El ARA Santa Cruz fue construido en Alemania por la misma empresa que fabricó el ARA San Juan y forma parte de la clase TR-1700. La inspección servirá como complemento de los informes técnicos y peritajes ya incorporados a la causa.

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El juicio oral se desarrolla en Río Gallegos y busca determinar responsabilidades por el naufragio del submarino, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina. Hasta el momento hay cuatro exoficiales imputados.

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