En el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, la fiscalía imputó al presidente de la institución, Leandro Ginóbili, a una funcionaria municipal y al ingeniero que había avalado la estructura años atrás. El colapso del techo durante una muestra de patín artístico provocó la muerte de trece personas y dejó varios heridos de diversa gravedad.

El fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1, acusó a Ginóbili por estrago culposo agravado por la muerte, puesta en peligro de muerte y lesiones leves y graves culposas, todos agravados por la pluralidad de víctimas. La citación a declaración indagatoria fue fijada para el 10 de diciembre.

Según el dictamen, Ginóbili habría omitido suspender el evento pese a la emisión de alertas meteorológicas de nivel naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional y del municipio. Además, el club no contaba con habilitación municipal definitiva, lo que impedía la realización de actividades masivas según el Código de Habilitaciones.

También fue imputada Laura Fabiana Soberón, responsable del área de Habilitaciones del municipio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Deberá declarar el 4 de diciembre. El fiscal sostiene que permitió la continuidad de actividades en el club a pesar de las restricciones legales vigentes.

Por su parte, el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, quien había emitido informes favorables sobre la estructura en 2014 y 2016, fue citado a declarar el 14 de noviembre. Está acusado por los mismos delitos que Ginóbili, en concurso ideal.

La tragedia se produjo durante un violento temporal que azotó Bahía Blanca. En el momento del derrumbe, se desarrollaba el show de fin de año de la Escuela de Patín del club, al que asistían decenas de familias. Las víctimas fatales incluyeron adultos mayores, padres y niños, entre ellos Benicio Baldi, de cinco años.

Fuentes judiciales remarcan que la causa continúa en etapa investigativa, y que podrían sumarse nuevas imputaciones conforme avance el análisis técnico y documental.

Fuente: con información de DIB