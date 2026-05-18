La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien permitió la salida del país bajo una caución de 30 millones de pesos.

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Tapia podrá permanecer fuera de Argentina entre el 27 de mayo y el 21 de julio. Antes del inicio de la Copa del Mundo, también participará de actividades institucionales vinculadas a la Conmebol y asistirá a la final de la UEFA Champions League en Budapest, Hungría.

El titular de la AFA se encuentra procesado y embargado en una causa por presunta retención indebida de aportes vinculados a la entidad madre del fútbol argentino. Sin embargo, el magistrado consideró que no existen elementos que impidan el viaje y destacó que el dirigente cumplió correctamente con autorizaciones anteriores para salir del país.

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Según trascendió, Tapia deberá informar a la Justicia cualquier modificación en el itinerario previsto y comunicar su regreso dentro de las 48 horas posteriores a su llegada al país. La autorización también contempla su presencia en amistosos de la Selección Argentina programados para junio en territorio estadounidense.

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