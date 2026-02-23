Un juez en lo penal económico autorizó al dirigente Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, a salir de Argentina por unos días para cumplir con compromisos oficiales, a pesar de que estaba impedido de hacerlo debido a una causa judicial abierta en su contra. El permiso, que abarca desde este lunes hasta el próximo sábado, fue otorgado luego de que Tapia presentara un pedido formal ante el tribunal acompañado de la documentación de los eventos programados en Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, como parte de sus funciones en la Conmebol y la federación colombiana de fútbol.

Ads

La medida estaba sujeta a varias condiciones: el magistrado Diego Amarante fijó una caución de cinco millones de pesos como garantía, que Tapia debe depositar para que la restricción de salida del país quede temporalmente suspendida. También se evaluó que las fechas del viaje no coinciden con las audiencias de indagatoria programadas en el expediente, por lo que, según la resolución, no existe riesgo de que su ausencia afecte el avance de la investigación.

La causa penal que motivó inicialmente la prohibición de viajar fue iniciada tras una denuncia por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga presuntas irregularidades en la retención y depósito de aportes y tributos por parte de la AFA, con montos que superarían los 19.000 millones de pesos durante el período entre 2024 y 2025.

Ads

Tapia deberá regresar al país antes de la fecha pactada para sus indagatorias, que están programadas para comienzos de marzo, y cumplir con todas las obligaciones procesales impuestas por el tribunal. De no hacerlo, podría desencadenarse la ejecución de la fianza y otras medidas judiciales en su contra.

Ads