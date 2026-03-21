El Juzgado resolvió a favor de la seccional local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y ordenó a la empresa GAAD Group S.A. cumplir con la dotación mínima de 10 tripulantes en el buque “Marlene del Carmen”.

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La decisión judicial responde a una demanda impulsada por el gremio, encabezado por su secretario general Damián Basaill, junto a los abogados Martín Bernat y Fernanda Chávez.

En su fallo, el tribunal estableció que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 708/2015 es obligatorio y no puede ser modificado de manera unilateral por la empresa. En ese sentido, determinó que GAAD Group S.A. no logró demostrar condiciones que justifiquen una reducción en la tripulación ni cumplió con la participación gremial exigida por la normativa.

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De esta forma, la Justicia no solo avaló el reclamo del sindicato, sino que además fijó un precedente relevante para el sector marítimo, al reafirmar que las condiciones laborales pactadas deben ser respetadas.

El fallo también pone el foco en la importancia de garantizar la seguridad a bordo, la salud de los trabajadores y condiciones laborales dignas.

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Desde el SOMU celebraron la resolución y destacaron el proceso que llevó al resultado. “Fueron meses de insistir, de no bajar los brazos y de confiar en lo que sabíamos que era justo. Hoy la Justicia nos dio la razón”, expresó Basaill.

Con esta decisión, se consolida un nuevo antecedente en defensa del trabajo marítimo y del cumplimiento de los convenios colectivos en la actividad.