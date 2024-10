En las últimas horas se dio a conocer un fallo inédito de la Justicia Federal de La Plata, el cual frenó el intento de privatización del Banco Nación pretendido en el mega DNU 70/2023.

Esta decisión constituye un primer tope para un proceso que se inició de forma paralela dentro de la institución bancaria, pese a que tanto el BNA como sus empresas habían sido removidos de la lista de firmas estatales a privatizar en la Ley Bases durante su tratamiento.

Sobre esto, el secretario adjunto de La Bancaria, Guillermo Martínez dialogó con El Marplatense y expresó: "En cuanto a la resolución judicial puntualmente, se tomó la postura que nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, el Banco de la Nación Argentina no se tiene que privatizar y no están dadas las condiciones. Los miles de argumentos que dimos los seguimos manteniendo porque es de todos los argentinos y no vemos por qué se debería transformar".

"Sin dudas, la posición en el Congreso la vimos. La Ley Bases salió casi con force, con una situación que hasta se puede tildar de inconstitucional, no cumpliendo con el reglamento y la disposición propia del funcionamiento. Eso no deja de preocupar pero es una noticia favorable que no pueda avanzarse mediante el DNU", dijo.

Y agregó que "este Gobierno no deja de sorprender, porque si a nivel mundial nos posicionamos contra la agenda del futuro, algo que firmaron más de 180 países y nosotros nos manifestamos en contra, es llamativo y da lugar a que pueda pasar cualquier cosa. Pero en principio es importante que lo que se tenga que hacer, se haga en el Congreso con las reglas democráticas propias".

Con respecto al millón de firmas recolectadas por La Bancaria a nivel nacional, el referente afirmó: "No sé si esto presionó pero si posiblemente quedó muy en claro la postura de millones de argentinos porque eso deja en evidencia que debe haber muchos más que no pudieron firmar pero están de acuerdo".