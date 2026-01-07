En el marco de dos investigaciones por narcocriminalidad, el pasado 29 de diciembre se incineraron más de 140 kilos de marihuana en el crematorio privado de Miramar. El procedimiento fue llevado adelante por la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que conduce el fiscal Santiago Eyherabide, bajo la órbita del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal general Daniel Eduardo Adler.

Ads

Se trató de la segunda quema de estupefacientes realizada en la jurisdicción desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, el 7 de abril pasado. Con esta destrucción, el año concluyó con la incineración de la totalidad de las drogas que se encontraban en condiciones legales de ser eliminadas.

La medida fue coordinada por personal de la Oficina de Evidencias del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Martínez, y tuvo lugar nuevamente en el Crematorio Privado Miramar, que puso a disposición sus instalaciones para la incineración de un total de 140,410 kilogramos de cannabis sativa.

Ads

Puede interesarte

La sustancia destruida había sido secuestrada en el marco de dos causas tramitadas ante la Unidad Fiscal marplatense. En la primera, el 27 de mayo pasado, se incautaron más de 132 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en un campo del barrio Colonia Barragán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.

La destrucción de ese material fue ordenada a partir de un acuerdo pleno alcanzado entre las partes y homologado el 15 de octubre por el juez de Garantías Santiago Inchausti. En ese mismo acto, se condenó a dos personas por el delito de cultivo, almacenamiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Ads

En la segunda causa, otros 8,200 kilogramos de marihuana habían sido secuestrados el 13 de agosto en una granja avícola ubicada en el paraje El Boquerón, en la localidad de Batán. En este caso, el juez Inchausti dispuso la destrucción de la droga al rubricar un acuerdo de suspensión de juicio a prueba.

Puede interesarte

El procedimiento de incineración contó con la colaboración de la oficial inspectora Tania Omelchenco, de la DUOIE de la Policía Federal Argentina. También intervinieron la inspectora Verónica Tajes y la perito bióloga Mónica Viviana Barg, del Gabinete Científico Mar del Plata de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quienes realizaron el pesaje y los test de orientación del material a destruir.

Las cajas y bolsas con estupefacientes fueron trasladadas por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y por personal de la Prefectura Naval Argentina, que tuvieron a su cargo la custodia del material desde el momento de su secuestro durante los allanamientos.