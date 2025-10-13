La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Seccional local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), encabezada por su secretario general Oscar Bravo.

El tribunal revocó la resolución de primera instancia y ordenó a GAAD Group S.A. cumplir con la dotación mínima de diez tripulantes en el buque “Marlene del Carmen” (matrícula N° 03293), tal como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo N° 708/15. La presentación fue impulsada por los abogados del gremio, Martín Bernat y Fernanda Chávez.

El fallo, que reafirma la legalidad del accionar sindical del SOMU y declara ilegal la conducta de la empresa, constituye —según destacaron desde el gremio— el primer precedente nacional en la materia, marcando que las compañías deben respetar las dotaciones mínimas fijadas por convenio.

Desde el SOMU celebraron la decisión y señalaron: “Nos paramos sobre la ley. El artículo 17 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo establece la cantidad de tripulantes por tipo de buque pesquero”. En ese sentido, denunciaron que “el Grupo Santander pretende sacar el Marlene del Carmen con ocho trabajadores, cuando por las condiciones de la embarcación deben ser diez”.

Además, recordaron que el artículo 18 del convenio “indica claramente que cualquier modificación en la dotación debe ser acordada por todas las partes y en función de las características del buque”.

Desde la seccional Mar del Plata remarcaron que “no vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos ni que se pongan en riesgo puestos de trabajo”.

Finalmente, el sindicato afirmó que el fallo “pone un freno a los intentos arbitrarios e irregulares de reducción de personal y flexibilización laboral sin cumplir la normativa vigente”, y reafirma “la defensa irrestricta del trabajador marítimo digno y seguro como base del desarrollo del sector pesquero”.