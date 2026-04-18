La Justicia inició el plazo legal para definir el pedido de detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación judicial impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón.

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La solicitud, presentada formalmente por el fiscal, plantea la detención inmediata de ambos dirigentes, en una causa que pone en el centro de la escena a la conducción del fútbol argentino.

Según trascendió, el juez Guillermo Díaz cuenta ahora con el tiempo reglamentario para evaluar si existen elementos de prueba suficientes que justifiquen la privación de la libertad de los acusados.

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El pedido se sustenta en un dictamen de 181 páginas elaborado por el fiscal Simón, en el que se describe una presunta red de maniobras irregulares vinculadas a empresas asociadas a Toviggino, a través de las cuales se habrían concretado negocios ilícitos con la AFA.

De acuerdo a la acusación, la entidad habría sido utilizada como plataforma para acuerdos que beneficiaron económicamente a sus principales autoridades, en perjuicio de la transparencia institucional.

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En ese marco, la fiscalía imputa a Tapia y Toviggino como presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, señalando la existencia de una estructura organizada destinada a desviar fondos y ocultar su origen.

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La investigación también abarca el seguimiento de bienes y activos dentro y fuera de Santiago del Estero, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero presuntamente involucrado en las maniobras.

Fuente: con información de Noticias Argentinas