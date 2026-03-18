La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, mediante una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York adoptada hoy, en Nueva York, a partir de un planteo presentado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Ads

La resolución establece que ningún tribunal podrá avanzar con medidas relacionadas al caso hasta que se defina la cuestión de fondo en el proceso de apelación impulsado por el Estado argentino, lo que representa un beneficio inmediato para la posición del país.

El pedido había sido formulado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro, con el objetivo de frenar investigaciones y procedimientos vinculados a la ejecución de la sentencia dictada en 2023 contra la Argentina.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York -tribunal con potestad para confirmar, modificar o revocar el fallo original- aceptó el planteo y dispuso la suspensión de todo avance procesal hasta pronunciarse sobre el fondo del litigio.

La decisión implica que, por el momento, no podrán ejecutarse reclamos ni avanzar nuevas instancias de investigación, lo que otorga margen al Estado argentino mientras se aguarda una definición definitiva.

Ads

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

Puede interesarte

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas