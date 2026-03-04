La situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez se agravó en las últimas horas luego de que la Justicia de Brasil resolviera elevar a juicio la causa en su contra por un presunto episodio de gestos racistas ocurrido en un bar de Ipanema, en la ciudad de Río de Janeiro.

Según se informó hoy, el Ministerio Público Fiscal rechazó los argumentos presentados por la defensa y solicitó que se fije una nueva fecha de audiencia. En consecuencia, Páez continúa imputada por el delito de injuria racial, figura penal que contempla una pena de entre dos y cinco años de prisión.

Además, la joven permanece en Brasil debido a que la Justicia le prohibió salir del estado de Río de Janeiro mientras avanza el proceso judicial. “Rechazaron toda la defensa. Elevaron la causa a juicio y pidieron que se establezca una nueva audiencia”, explicó la propia Páez en declaraciones al canal de noticias TN.

Días atrás, sus abogados habían presentado un hábeas corpus de más de 50 páginas en el que cuestionaban el procedimiento judicial y reclamaban garantías legales. Según indicó su padre, Mariano Páez, el recurso detallaba horarios, circunstancias del hecho y la existencia de cámaras de seguridad que -según la defensa- no habrían sido incorporadas al expediente.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 14 de enero en un bar de Ipanema. De acuerdo con la acusación, la abogada habría realizado gestos racistas hacia empleados del local luego de una discusión por el pago de la cuenta.

Páez sostuvo que también fue víctima de gestos ofensivos por parte del personal del establecimiento, aunque esa versión no fue contemplada por la acusación en la etapa inicial de la investigación. Mientras tanto, deberá permanecer en Brasil a la espera del inicio del juicio, sin autorización para abandonar el estado de Río de Janeiro.

