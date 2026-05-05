La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara las apelaciones presentadas por la defensa y dejara firme la sentencia en régimen semiabierto.

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Con esta resolución, el actor recibió un nuevo revés judicial y deberá cumplir la pena bajo una modalidad que le permite salidas diurnas, pero con la obligación de regresar a una unidad penitenciaria.

El caso se originó en 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y Darthés 45.

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Tras conocerse el fallo, Fardin expresó su satisfacción en redes sociales. “Ganamos otra vez”, escribió, y agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso judicial.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión y afirmó que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

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El recorrido judicial del caso incluyó múltiples instancias. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero la decisión fue apelada y revertida el 10 de junio de 2024, cuando se dictó la condena por mayoría.

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Meses después, con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia fue nuevamente ratificada por el tribunal brasileño, que en esta instancia rechazó los últimos recursos presentados por la defensa, dejando firme la condena.

El proceso fue considerado inédito por la cooperación entre los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, Brasil y Nicaragua, y se extendió durante ocho años, con declaraciones, pericias y diversas instancias judiciales.

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Fuente: con información de Infobae