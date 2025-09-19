Luego de la declaración del ex asesor de La Libertad Avanza Fernando Cerimedo, la situación judicial de Diego Spagnuolo sigue complicándose. La Fiscalía comprobó que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.

La Justicia confirmó que Diego Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de entregarlo

Además, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad hizo un intento para conectarse a su WhastApp desde otro dispositivo, justo un día antes de que allanen su casa.

Pero además, un día antes de que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia.

Personal de la DATIP se comunicó con la fiscalía y les hizo saber que “se había logrado hacer una extracción de información del teléfono celular secuestrado ‘en caliente’ en poder de Diego Orlando Spagnuolo".

“Sin embargo -sigue el informe del organismo-, advirtieron rápidamente que la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43“.

Esto complica la situación judicial de Spagnuolo, que evalúa convertirse en testigo arrepentido y continúa sin abogado defensor.

En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario en la causa para que las partes puedan a acceder al contenido completo de la investigación y permite al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra.