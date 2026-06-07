La investigación iniciada tras la muerte de Carlos “Indio” Solari continúa sumando medidas para esclarecer las circunstancias en las que falleció el histórico músico argentino. En ese marco, la fiscalía convocará a declarar como testigo a la médica que seguía de cerca su tratamiento por Parkinson, enfermedad que el artista había hecho pública hace una década.

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La profesional podría aportar detalles sobre el estado de salud que presentaba Solari en los meses previos a su muerte, así como información vinculada a la evolución de la patología neurológica que lo obligó a alejarse de los escenarios. La intención de los investigadores es contar con un panorama médico completo que permita contextualizar los resultados de las pericias ya realizadas.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue hallado sin vida el viernes en su vivienda de Parque Leloir. Según trascendió, una asistente lo encontró desvanecido en el sector de una piscina cubierta y dio aviso a los servicios de emergencia. Debido a la presencia de un golpe en la cabeza, la Justicia ordenó una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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El informe preliminar concluyó que el músico murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico y que el deceso se produjo de manera inmediata. Además, los especialistas descartaron que hubiera existido ahogamiento. Aun así, la fiscalía continúa reuniendo testimonios y documentación médica para completar la reconstrucción de los hechos.

Mientras avanza la causa, miles de seguidores participan de la despedida pública organizada en Avellaneda. Desde las primeras horas del domingo, una multitud se acercó al Microestadio Gatica para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, cuya muerte generó una profunda conmoción en todo el país.

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