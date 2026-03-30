La situación judicial de Agostina Páez dio un giro en las últimas horas luego de que un tribunal de Río de Janeiro le concediera un habeas corpus, lo que le permitirá volver a la Argentina tras permanecer más de dos meses en ese país.

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La decisión implica el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre la joven, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la retención de su pasaporte, medidas que le impedían salir del territorio brasileño mientras avanzaba la causa en su contra.

Sin embargo, el beneficio no es automático: para concretar su regreso deberá cumplir con ciertas condiciones, entre ellas el pago de una caución económica que fue fijada por la Justicia.

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Páez está acusada de haber protagonizado un episodio de injuria racial en un bar, un delito que en Brasil contempla sanciones severas. Durante el proceso, permaneció bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaban las instancias judiciales.

El fallo representa un cambio respecto de decisiones anteriores que habían mantenido las restricciones, y abre la posibilidad de que la abogada continúe el proceso desde la Argentina, mientras se definen las condiciones finales de la causa.

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