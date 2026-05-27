La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de la feria judicial de invierno 2026, que se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio. Durante ese período se suspenderá la actividad ordinaria en los tribunales bonaerenses, aunque continuarán funcionando guardias para atender casos urgentes.

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La medida fue establecida mediante el Acuerdo 4229 y alcanza a todos los organismos que integran el Poder Judicial de la provincia. El receso coincidirá con las vacaciones escolares definidas por la Dirección General de Cultura y Educación.

Desde la Corte explicaron que la definición anticipada de las fechas permitirá reorganizar audiencias, licencias y reemplazos dentro de cada dependencia judicial, además de facilitar la planificación de las actividades previstas para el segundo semestre.

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Pese a la feria, el servicio de justicia no quedará paralizado. Seguirán operativas las guardias y organismos de turno para intervenir en causas urgentes, como casos de violencia de género, cuestiones de familia, salud, medidas cautelares, privaciones de libertad y otros expedientes que requieran resolución inmediata.

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