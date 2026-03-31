La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita que lleva adelante la causa, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se concretó la operación inmobiliaria, que en los últimos días generó fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos. La declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko será clave para reconstruir los detalles de la escritura y el circuito financiero utilizado.

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El foco de la investigación está puesto en la adquisición del inmueble situado en el barrio porteño de Caballito, propiedad que figura a nombre del funcionario junto a su esposa, Bettina Angeletti, según registros oficiales.

La compra tomó estado público luego de que se detectara que el bien no había sido incluido en la última declaración jurada presentada por el funcionario, lo que abrió interrogantes sobre la transparencia y actualización de su patrimonio.

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En ese contexto, la intervención judicial apunta a verificar la documentación respaldatoria de la operación, incluyendo el origen de los fondos, la forma de pago y la legalidad del proceso de escrituración.

La citación de la escribana se suma a una serie de medidas orientadas a reunir pruebas en una causa que investiga posibles inconsistencias en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2023.

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Además del departamento en Caballito, se conoció que mantiene otras propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y que su entorno familiar también posee inmuebles que no habrían sido detallados en presentaciones oficiales.

Consultado públicamente, Adorni sostuvo que no existe irregularidad y argumentó que la incorporación de nuevos bienes será reflejada en futuras declaraciones juradas, ya que los plazos legales aún no vencieron.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando y suma nuevos actores, en un expediente que podría tener implicancias políticas en un contexto de creciente escrutinio sobre los funcionarios del Gobierno nacional y su patrimonio.