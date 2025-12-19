UTHGRA anunció que realizará sus elecciones sindicales el próximo lunes 29 en todas las seccionales del país, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmara la plena validez del proceso electoral y ratificara el respeto al Estatuto Social del gremio. El secretario general de UTHGRA Mar del Plata y candidato a la reelección, Pablo Santín, destacó el compromiso con un sindicato “democrático, participativo y transparente”.

Según informó la organización, el llamado a elecciones se formalizó tras el fallo dictado por la Sala VI de la Cámara, que reafirmó la vigencia del Estatuto Social como máximo órgano normativo y soberano de UTHGRA y validó íntegramente el proceso electoral en curso.

Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata precisaron que la jornada electoral se desarrollará el lunes 29 de 08:00 a 18:00, y que será “un proceso transparente, ordenado y con plenas garantías democráticas”, con estricto cumplimiento de las normas estatutarias y del marco legal vigente.

Las mesas de votación estarán ubicadas en los establecimientos hoteleros y gastronómicos informados en la solicitada publicada el 7 de julio, sin modificaciones respecto de lo ya comunicado. La seccional Mar del Plata dispondrá de 158 urnas distribuidas en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de garantizar que afiliados puedan emitir su voto.

El fallo judicial, conocido este jueves, fue calificado por la conducción local como “claro y contundente”, ya que ratifica la legalidad del accionar de la Junta Electoral, respalda el respeto estricto del Estatuto Social y pone en valor el principio de autonomía sindical, considerado central para el funcionamiento institucional del gremio y para la legislación vigente.

Desde UTHGRA Mar del Plata subrayaron que la resolución reafirma la necesidad de procesos electorales con reglas claras, transparencia y apego a la legalidad, evitando cualquier intento de deslegitimación institucional.

En este marco, Santín celebró la realización de los comicios y destacó la importancia de la democracia sindical como pilar fundamental de la organización: “No es una consigna, es el derecho concreto de los trabajadores a elegir a sus autoridades mediante el voto”.

Finalmente, Santín reafirmó el compromiso con un sindicato “democrático, participativo y transparente”, y sostuvo que la legitimidad institucional “se construye con el voto y se sostiene con instituciones fuertes”.