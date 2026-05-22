La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dispuso el desplazamiento de su secretario general Abel Furlán, ordenó la intervención del gremio por 180 días y convocó a nuevos comicios, en una resolución dictada por la Sala VIII del tribunal laboral.

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El fallo también declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, origen de la causa impulsada por la Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo entre el 2 y el 4 de marzo. La Cámara consideró que esos comicios y la elección nacional del 18 de marzo eran “inescindibles”.

“Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en su voto, al que adhirió la magistrada María Dora González.

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El tribunal ordenó el “cese inmediato” de Furlán y del resto de las autoridades electas, y dejó sin efecto todas las designaciones realizadas desde su asunción. Además, declaró la acefalía del sindicato y designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.

Entre las irregularidades señaladas, la sentencia destacó la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad del voto. “La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, indicó el fallo.

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Los jueces también cuestionaron que las urnas permanecieran bajo control de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y calificaron como “inaceptable e irrazonable” exigir a la oposición “pernoctar” en el lugar para garantizar el control del proceso. Asimismo, remarcaron el “silencio” de las juntas electorales frente a las denuncias de la Lista Naranja.

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En otro tramo, el tribunal señaló que la UOM desoyó la medida cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, afirmaron los magistrados.

Finalmente, la Cámara sostuvo que la intervención judicial resulta necesaria para “restaurar” la legalidad institucional del sindicato. “La intervención judicial (…) no es un acto discrecional que busca limitar la autonomía sindical, sino una respuesta judicial que se alza como el único remedio posible para restaurarla”, concluyó el fallo.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas