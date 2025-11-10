La provincia de Buenos Aires puso en marcha el cronograma formal para el recambio de autoridades legislativas y este lunes, la Junta Electoral oficializó la convocatoria al acto de proclamación y entrega de diplomas en la Legislatura bonaerense y a concejales y consejeros escolares electos en los comicios del 7 de septiembre de 2025, dando el puntapié inicial al proceso de transición política en el distrito más grande del país.

Ads

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la ceremonia principal se desarrollará el 2 de diciembre, a las 12 horas, en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Palacio de la Legislatura bonaerense de La Plata, sobre avenida 53 entre 7 y 8.

Puede interesarte

Allí recibirán sus diplomas los legisladores titulares que resultaron electos, paso previo a la jura y asunción de sus mandatos, entre ellos aparecen el actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien junto con las marplatenses Fernanda Raverta (Unión por la Patria) y Cecilia Martínez (Libertad Avanza) desembarcarán en la cámara de senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

En paralelo, ese mismo día, entre las 12 y las 17 horas, se realizará la entrega de certificados a legisladores suplentes, concejales y consejeros escolares en la sede de la Junta Electoral, ubicada en avenida 13 N° 34 de la capital bonaerense.

Además de la entrega de diplomas, la Junta Electoral fijó para el 5 de diciembre, a las 10 horas, la realización de las sesiones preparatorias en los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de los 135 distritos bonaerenses, donde se tomarán juramento los nuevos representantes locales y se elegirán las autoridades de cada cuerpo.

Ads

Con el recambio en marcha, la provincia de Buenos Aires se encamina a formalizar la asunción de los representantes electos, cerrando un año marcado por el reacomodamiento político y la redefinición de las relaciones de poder entre oficialismo y oposición.