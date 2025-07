Luego de que se viralizara el video en el que una empleada estalla de furia y provoca destrozos en el buffet de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la joven de 18 años realizó una nueva publicación para dar su versión de los hechos y contar qué situaciones la hicieron llegar a ese punto.

“Yo estaba trabajando en la Facultad de Derecho de Mar del Plata y ya me habían cansado de los malos tratos y el abuso de poder que tenían con nosotros. Me amenazaban a cada rato con echarme o con que iban a reducir el personal. Ya me había cansado. Se que lo que hice estuvo mal y que no tendría que haber reaccionado de esa forma, pero ya había intentado por derecha y no me dieron pelota”, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

A su vez, frente a comentarios en los que le decían que ella "era la que elegía trabajar en negro”, Jennifer indicó que en realidad fue la primera oportunidad de empleo que tuvo y que “necesitaba la plata”.

Tras ello, denunció que los jefes “jugaban con mi necesidad” y relató: “El miércoles empecé a trabajar y ella -la encargada- viene, me habla mal y me dice que estaban todos los trapos sucios, sabiendo que el lugar siempre estaba impecable y hacíamos más de lo que deberíamos. Cundo me gritaba, le contestaba que ´estaba bien´ y que íbamos a mejorar porque me tenía que quedar callada”.

Luego de ese cruce, explicó que cuando su jefa se fue del establecimiento, tomó la decisión de escribirle para comentarle que ese no era el modo de tratarla y acordaron charlar en una llamada telefónica. Y según consta de su relato, en esa comunicación le enumeró todo lo que los empleados hacían “mal” a su forma de ver, mientras que la joven le volvió a cuestionar el maltrato recibido de su parte.

“Cuando empezó a gritar, le corté porque ya no la quería escuchar. Fue la gota que rebalsó el vaso”, expresó y recordó que un día llegó diez minutos tarde al trabajo y la encargada pidió que le descuenten media hora, a pesar de que afirmó que realizaban horas extra que “no te las pagaban ni de onda”.

“Me hago cargo de lo que hice y se que rompí todo porque estaba re enojada. Pero todo lo que rompí no es nada comparado con la humillación que pasé por ser empleada. Se creen que por tener dos pesos más en el bolsillo, te pueden tratar como quieren y no es así. Pasó lo que se ve en el video y los clientes de la Facultad saben cómo trato a los clientes. Nunca había tenido una reacción así, sino que fue por el maltrato que recibí”, señaló la joven en el video que publicó en redes.

En último lugar, agregó que era cuestionada “si usaba ropa deportiva, tenía un rodete o vestía una prenda negra”, y concluyó: “Después el dueño amenazó con denunciarme y cuando le dije que yo pensaba denunciarlo por explotación laboral, no me contestó más. La pasé muy mal”.