La Joaqui viajó a México y sus fans la recibieron con Mariachis
La Joaqui aterrizó en México y vivió una bienvenida que difícilmente olvide. Apenas llegó, un grupo de fanáticos la sorprendió con mariachis, en una recepción cargada de emoción y color local.
El gesto dejó en claro el fuerte vínculo que la artista viene construyendo con el público mexicano, que la esperó para demostrarle su cariño desde el primer minuto en el país. Entre música tradicional y aplausos, la cantante compartió el momento con sus seguidores y agradeció el recibimiento.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DVPEZGDEW22/
