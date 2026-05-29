La búsqueda de Agostina Vega sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar relevante para la investigación. Se trata de un mensaje recibido por la madre de la joven desde un número desconocido, cuyo contenido ya es analizado por los investigadores para determinar su origen y credibilidad.

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La comunicación aseguraba que la adolescente se encontraba bien, aunque por el momento no existen pruebas que permitan confirmar esa versión. Por ese motivo, la Justicia trabaja sobre distintas hipótesis y busca establecer quién envió el mensaje y si la persona posee información concreta sobre el paradero de la menor.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando con el análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y testimonios. Además, permanece detenido un hombre de 33 años que habría mantenido contacto con Agostina antes de su desaparición y que continúa siendo una pieza central de la investigación.

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A varios días de la denuncia, la búsqueda no se detiene y la familia mantiene el pedido de colaboración para lograr encontrar a la adolescente sana y salva.

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