El sistema utilizado es Maven Smart System, una plataforma desarrollada por la empresa Palantir que procesa enormes volúmenes de información proveniente de satélites, vigilancia y otros servicios de inteligencia. Integrada en ese sistema se encuentra Claude, la herramienta de inteligencia artificial creada por la compañía Anthropic.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, esta tecnología permitió analizar datos en tiempo real, generar coordenadas de posibles objetivos y priorizarlos según su relevancia estratégica. De esta forma, procesos de planificación militar que antes podían demorar semanas pasaron a realizarse en cuestión de minutos.

Los sistemas de inteligencia artificial también se utilizan para evaluar los ataques una vez iniciados y ajustar la estrategia durante la operación. Para los analistas militares, este tipo de tecnología acelera el ritmo de las campañas y reduce la capacidad de reacción del enemigo.

Sin embargo, el uso de esta herramienta se produce en medio de tensiones entre el gobierno estadounidense y Anthropic. Días antes del inicio de los bombardeos, el presidente Donald Trump anunció que las agencias gubernamentales deberán dejar de utilizar las herramientas de la empresa en un plazo de seis meses, tras desacuerdos sobre el uso de la tecnología en vigilancia y armamento autónomo.

A pesar de esa decisión, el ejército continuará utilizando el sistema mientras busca un reemplazo, ya que muchos comandantes consideran que se volvió fundamental para las operaciones militares.

El uso de inteligencia artificial en conflictos armados abrió además un fuerte debate sobre los límites éticos de estas tecnologías. Especialistas advierten que, aunque pueden acelerar el análisis de información y mejorar la toma de decisiones, los resultados generados por la IA deben ser verificados por humanos, especialmente cuando están en juego vidas.

Fuente: Infobae