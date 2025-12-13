La inflación de noviembre se ubicó en 2,5%, exactamente en línea con lo estimado por el CEPA. El dato más significativo, según el organismo, es que la inflación interanual trepó a 31,4%, y por primera vez desde la asunción de Javier Milei creció respecto del mes previo, rompiendo la tendencia descendente que venía registrándose. Para CEPA, el comportamiento de los precios muestra que “las anclas elegidas por el Gobierno —salarios deprimidos y dólar estable— no están logrando contener la dinámica inflacionaria”.

Uno de los motores del mes fue el rubro Vivienda, agua, electricidad y gas, que avanzó 3,4%, impulsado por ajustes en energía y gas en el AMBA que promediaron 3,8%. CEPA recuerda que las tarifas de AYSA continúan prácticamente congeladas desde enero, a pesar de que “deberían actualizarse por fórmula”, lo que genera una presión adicional contenida hacia adelante. El transporte también aportó lo suyo con un 3,0%, apoyado en la suba del combustible: la nafta súper escaló 11,5% y el gasoil 10,3% según los datos de CECHA, mientras que el boleto de colectivo y subte aumentó 4,1%.

El rubro Alimentos y bebidas mostró una aceleración y subió 2,8%, con un fuerte impacto del salto en el precio mayorista de la carne, que avanzó entre 16,7% y 19,3% según la categoría. También treparon frutas (11,4%) y verduras (3,7%), presionando el índice incluso en un contexto de consumo deprimido. CEPA señala que la inflación núcleo —la que excluye precios regulados y estacionales— “volvió a acelerarse a 2,6%, por encima del mes previo”, lo que refleja tensiones más persistentes dentro de la canasta.

Otros rubros también marcaron incrementos: Comunicación sumó 2,7%, Bienes y servicios varios 2,5% y Salud 2,4%, impulsada por subas de prepagas (2,1% a 2,9%) y medicamentos (2,1%). En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado mostró apenas 0,5%, manteniéndose entre los sectores más retraídos del consumo. Para CEPA, la falta de recuperación salarial es clave en ese freno: “La estrategia oficial sigue siendo la misma: evitar que suba el consumo para contener precios”, apunta el informe.

Sobre los productos que más aumentaron, el organismo destaca que las carnes dominaron el ranking, con alzas mensuales de entre 9% y 13% según el corte. En frutas y verduras, el limón subió 30,4%, la manzana 19,2% y la papa 13,5%. También se destacaron los incrementos en pan de mesa (3,2%), aceite de girasol (3,4%), gaseosa cola (6,0%) y productos de limpieza como el algodón (4,3%). “El impacto del salto en carne y combustibles fue determinante en noviembre”, sostiene CEPA.

De cara a diciembre, el centro de estudios anticipa presiones adicionales. En alimentos, su medición de la primera semana ya muestra un incremento de 3,5% en productos de consumo masivo, mientras que en el mayorista la carne volvió a subir entre 8,8% y 14,4% según la categoría. Las frutas y verduras también arrancaron el mes con fuertes alzas: 22,5% y 10,7% respectivamente. A esto se suma el efecto de estacionalidad propia de las fiestas y la continuidad de aumentos en regulados —luz, gas, transporte, telecomunicaciones y educación privada—, mientras el dólar se movió estable.

Para CEPA, el panorama inflacionario depende ahora de variables que ya están activas: “Las tarifas comenzaron a desregularse como exige el acuerdo con el FMI, el combustible sigue encareciéndose y el salario continúa topeado”, concluye el informe. Con este escenario, el organismo anticipa que diciembre podría mostrar un registro mayor al de noviembre, en un contexto donde “la inflación núcleo vuelve a encender señales de alerta”.