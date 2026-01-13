La inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% en 2025, según informó este martes el INDEC en la Argentina, en el marco de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Ads

La variación mensual mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales en comparación con noviembre, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo.

En términos anuales, el registro de 2025 se convirtió en el más bajo desde 2017, cuando la inflación de los últimos doce meses había cerrado en 24,8%.

Ads

Puede interesarte

En la medición mensual por divisiones, el mayor aumento en diciembre se registró en Transporte, con una suba de 4%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,4%.

El INDEC también detalló las variaciones mensuales por regiones: el Noreste encabezó los incrementos con 3,4%, seguido por Cuyo con 3% y la región Pampeana con 2,9%. El Gran Buenos Aires se ubicó en línea con el promedio nacional, mientras que el menor aumento se observó en el Noroeste y la Patagonia, ambas con 2,6%.

Ads

Fuente: con información de TN