La inflación de septiembre se aceleró al 5,9%, el mayor nivel en un año, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

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El indicador muestra así una marcada tendencia alcista que ya fue anticipada en agosto, cuando se reflejó parcialmente el impacto de la devaluación.

Según el anterior sondeo del INDEC, el alza de los precios minoristas de agosto llegó al 4%, con lo que acumuló en los primeros ocho meses un avance del 30% y un incremento del 54,5% en los últimos doce.

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La importante depreciación del peso durante agosto hizo que el traslado a precios también se evidenciara en la primera mitad del noveno mes del año. En agosto, por impacto de la incertidumbre política que generó el resultado de las elecciones primarias, el precio del dólar se disparó casi 37%, para aproximarse a los 60 pesos. Y aunque en septiembre retrocedió un 3,2%, la influencia que imprimió en el recorrido alcista de los precios al público fue devastador.

Ese salto del dólar de agosto es, en realidad, la devaluación del peso argentino del orden del 26,3% en el octavo mes del año, que se concentró entre el 12 y el 14 de agosto, después de las elecciones primarias, en las que se impuso con amplio margen la candidatura presidencial de Alberto Fernández, del Frente de Todos, que redujo las posibilidades de reelección del actual mandatario, Mauricio Macri.

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Vale recordar que un año atrás, también con un salto acelerado en el valor del dólar en agosto (+37,2%) y septiembre (+11,9%), el IPC de septiembre de 2018 trepó al 6,5% y en octubre siguiente fue del 5,4% (aún cuando en octubre el dólar cedió 12,8%), reflejo del rápido traslado a precios de la devaluación, un fenómeno que en la Argentina adquiere una magnitud mayor que en otros países.

Prendas de vestir y calzado fue el rubro más afectado con un incremento del 9,5%, seguido de Salud (8,3%) y Bienes y servicios (8,2%). Mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bebidas alcohólicas y tabaco sufrieron una variación del 5,7%.