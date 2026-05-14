La inflación de abril fue del 2,6%, lo que representa una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En términos interanuales, el índice acumuló un 32,4%, mientras que en lo que va del año suma un 12,3%.

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En el desglose por categorías, los precios regulados lideraron los aumentos con un 4,7%, impulsados principalmente por subas en transporte y electricidad. En segundo lugar se ubicó el IPC núcleo (2,3%), con incrementos en alquileres y restaurantes, mientras que los precios estacionales se mantuvieron estables.

Dentro de las divisiones, Transporte registró el mayor incremento (4,4%), seguido por Educación (4,2%). En el caso del transporte, la suba estuvo vinculada al aumento de combustibles, en un contexto en el que la petrolera YPF aplicó un ajuste del 1% y extendió el esquema de congelamiento de precios.

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En contrapartida, las menores variaciones se observaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y en Recreación y cultura (1%), lo que contribuyó a moderar el índice general.

A pesar de los aumentos estacionales en indumentaria, la baja en los precios del turismo y de algunas frutas ayudó a contener la inflación del mes.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas