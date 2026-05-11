La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en abril una suba del 2,5%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el índice había marcado un aumento del 3%. De esta manera, el IPCBA acumuló un alza de 11,6% en los primeros cuatro meses de 2026 y una variación interanual del 32,4%.

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El dato porteño genera expectativa de cara al informe nacional que difundirá el Indec esta semana. Analistas y consultoras privadas estiman que el índice nacional también mostrará una desaceleración, luego del 3,4% registrado en marzo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó para abril una inflación mensual del 2,6%.

El rubro que más impactó sobre el índice general fue Transporte, con una suba mensual del 5,4%. El incremento estuvo impulsado principalmente por las actualizaciones en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, además de aumentos en pasajes aéreos y boletos de colectivos urbanos. Dentro del sector, el funcionamiento de equipos de transporte personal aumentó 8,3% mensual y acumuló una suba interanual del 55,5%.

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En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,2% durante abril. El informe atribuyó la variación al incremento de alquileres, expensas y tarifas de agua. Los alquileres aumentaron 2,7% en el mes y acumularon una suba interanual de 34,8%, mientras que las expensas crecieron 2,8%. En contraste, el servicio de gas registró una baja mensual del 2,4%.

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una variación más moderada, con una suba del 1,4% en abril. El comportamiento de este segmento fue uno de los factores que contribuyó a la desaceleración general del índice de precios en la Ciudad de Buenos Aires.

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