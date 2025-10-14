El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, lo que representa una aceleración respecto al 1,7% registrado en agosto. Este dato acumula un 22% en los primeros nueve meses del año y eleva la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al 31,8%.

La división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un 3,1% impulsado por subas en los precios de los alquileres, seguida de cerca por Educación, también con un 3,1%.

Por el contrario, las divisiones con las menores variaciones en septiembre fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel regional, la Patagonia registró el mayor incremento, del 2,4%, seguida por el Noroeste y Cuyo, ambas con un 2,2%. El Gran Buenos Aires se alineó con el promedio nacional al 2,1%, mientras que la región Pampeana aumentó un 2% y el Noreste mostró el menor avance, del 1,8%.

En cuanto a las categorías, los precios Regulados lideraron con un 2,6%, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%). Los bienes subieron un 2%, en tanto que los servicios registraron un alza del 2,3%.

Rubro por rubro: cuáles fueron las divisiones que aumentaron en septiembre-

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%

Educación: 3,1%

Transporte: 3,0%

Salud: 2,3%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,2%

Comunicación: 2,2%

Bienes y servicios varios: 2,1%

Prendas de vestir y calzado: 2,1%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%

Recreación y cultura: 1,3%

Restaurantes y hoteles: 1,1%

Fuente: con información de TN