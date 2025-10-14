La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula en el año un 22%
El dato fue revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa una suba respecto del 1,9% de agosto.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, lo que representa una aceleración respecto al 1,7% registrado en agosto. Este dato acumula un 22% en los primeros nueve meses del año y eleva la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al 31,8%.
La división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un 3,1% impulsado por subas en los precios de los alquileres, seguida de cerca por Educación, también con un 3,1%.
Por el contrario, las divisiones con las menores variaciones en septiembre fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel regional, la Patagonia registró el mayor incremento, del 2,4%, seguida por el Noroeste y Cuyo, ambas con un 2,2%. El Gran Buenos Aires se alineó con el promedio nacional al 2,1%, mientras que la región Pampeana aumentó un 2% y el Noreste mostró el menor avance, del 1,8%.
En cuanto a las categorías, los precios Regulados lideraron con un 2,6%, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%). Los bienes subieron un 2%, en tanto que los servicios registraron un alza del 2,3%.
Rubro por rubro: cuáles fueron las divisiones que aumentaron en septiembre-
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%
Educación: 3,1%
Transporte: 3,0%
Salud: 2,3%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,2%
Comunicación: 2,2%
Bienes y servicios varios: 2,1%
Prendas de vestir y calzado: 2,1%
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%
Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%
Recreación y cultura: 1,3%
Restaurantes y hoteles: 1,1%
