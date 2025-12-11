El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre fue de 2,5%, acumulando un 27,9% en los primeros once meses de 2025. La variación mensual se aceleró respecto de octubre, mientras que en términos interanuales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por Alimentos y bebidas, que aumentaron 2,8%.

En cuanto a las regiones, Cuyo mostró el mayor incremento con 2,8%. Gran Buenos Aires y la región Pampeana se ubicaron en línea con el dato nacional (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia, con 2,3%.

A nivel de categorías, los precios Regulados encabezaron la suba con 2,9%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21,0%)”.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, agregó el funcionario.

Fuente: con información de TN