La inflación de junio fue de 6%, según difundió este jueves el INDEC. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 50,7%, mientras que en la medición interanual se ubicó en el 115,6%.

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La división de mayor aumento en el mes fue Comunicaciones (10,5%), producto de la suba de servicios de telefonía e internet. Le siguieron Salud (8,6%) -por aumentos en medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga- y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,1%).

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%). Al interior del rubro impactó la suba de Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

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Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%) y Prendas de vestir y calzado (4,2%).

El gobierno nacional, a través de la portavoz Gabriela Cerruti, vaticinó esta mañana que el IPC de junio iba a posicionarse “bastante más bajo” que en el mes previo, cuando cerró en 7,8%.

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