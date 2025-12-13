La inflación de alimentos alcanzó 2,8% en noviembre y acumuló un alza de 31,1% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 2,5% en el mismo período, según informó hoy el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan gran parte de sus ingresos a cubrir la canasta básica. Por eso, se trata del rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

De acuerdo con los datos oficiales, en los primeros once meses de 2025 el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 28,2%, lo que representó 0,3 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación (27,9%).

En la comparación regional, Cuyo registró el mayor aumento en noviembre, con una suba del 3,4%. Le siguieron el Noroeste (3,3%), el Noreste (3,2%) y el Gran Buenos Aires (2,8%). En la región Pampeana los alimentos subieron 2,7%, mientras que la Patagonia anotó la menor variación mensual, con 2,1%.

Entre los productos que más subieron de precio respecto de octubre se destacan: limón (30,4%), manzana deliciosa (19,2%), zapallo anco (14,8%), papa (13,5%), asado (13%), cebolla (12,9%), nalga (10,2%), lechuga (10,1%), carne picada común (9,5%) y cuadril (9,4%).

Por el contrario, algunos alimentos registraron bajas en noviembre: arvejas secas remojadas (-0,4%), arroz blanco simple (-1%), pollo entero (-1%), yogur firme (-1,8%), leche fresca entera en sachet (-1,9%), huevos de gallina (-2,1%) y tomate redondo (-26,5%).

Fuente: con información de TN