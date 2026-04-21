La inflación de abril muestra señales de desaceleración en comparación con marzo y las proyecciones privadas anticipan que el índice podría ubicarse por debajo del 3%. Tras el 3,4% registrado el mes pasado, tanto analistas como relevamientos de mercado coinciden en que el cuarto mes del año marcaría una moderación en el ritmo de suba de precios.

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Uno de los principales factores detrás de esta tendencia es la menor presión en el rubro alimentos y bebidas, que en las últimas semanas evidenció aumentos más contenidos e incluso bajas en algunos productos. Este comportamiento ayudó a compensar la inercia de otros sectores y a estabilizar el nivel general de precios.

Sin embargo, los especialistas advierten que el escenario internacional sigue generando incertidumbre. El encarecimiento de los combustibles, impulsado por la tensión en Medio Oriente, impacta de forma directa e indirecta en la economía local, elevando costos logísticos y de producción. Por eso, si bien la inflación continúa una tendencia descendente, estiman que la baja será gradual y con un piso que, por ahora, se mantiene por encima del 2%.

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