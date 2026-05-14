El índice de inflación de abril publicado por el INDEC impactará de manera directa en los ingresos que paga la ANSES. A partir de junio, jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones recibirán un incremento del 2,6%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que actualiza los montos según la evolución mensual de los precios.

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Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $403.396,63 sin contar el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes cobran los haberes más bajos. En caso de confirmarse ese refuerzo, el ingreso total ascendería a $473.396,63.

La suba también alcanzará a otras prestaciones administradas por ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) pasarán a ubicarse en $144.959,44 durante junio. En el caso de la AUH, el organismo continuará reteniendo el 20% del monto hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será menor.

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Además, la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a $184.535,54 y también se actualizarán las Pensiones No Contributivas, la PUAM y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

El esquema de movilidad utilizado actualmente fue implementado mediante el DNU 274/24 y toma como referencia la inflación de dos meses anteriores. De esta manera, el IPC de abril difundido esta semana se convirtió en el parámetro para definir los valores que comenzarán a cobrarse el próximo mes.

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Junio, además, tendrá un ingreso adicional para jubilados y pensionados, ya que se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

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