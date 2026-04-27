La industria textil argentina atraviesa una crisis cada vez más marcada. Un relevamiento de la Fundación Pro Tejer advirtió que durante febrero la producción del sector registró una caída del 33% interanual, mientras que gran parte de la maquinaria instalada permanece sin funcionar por falta de demanda.

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El relevamiento señala que cerca del 70% de las máquinas están paralizadas, reflejo de una capacidad ociosa que se agravó en los últimos meses. A esto se suma una baja en la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, rubros que también sufren el impacto de la retracción económica.

El deterioro no solo se percibe en la producción. En los últimos dos años se perdieron más de 20 mil empleos registrados en toda la cadena textil e indumentaria, mientras que más de 650 empresas cerraron sus puertas, según datos del sector.

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Entre las principales causas, las empresas apuntan a la pérdida del poder adquisitivo, el derrumbe del consumo interno, el aumento de costos fijos y una mayor apertura de importaciones. De hecho, durante 2025 el ingreso de ropa y productos textiles del exterior creció con fuerza, generando una competencia cada vez más difícil para la industria nacional.

Además, muchas fábricas acumulan stock sin vender y enfrentan problemas financieros para sostener su operatoria diaria, lo que genera incertidumbre sobre el futuro inmediato de una actividad clave para la economía y el empleo argentino.

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