El termómetro que mide la confianza sobre el rumbo económico volvió a encender señales de alerta. El Índice de Incertidumbre Económica elaborado por la Universidad Católica Argentina registró una suba que lo lleva a su punto más alto desde octubre de 2025, reflejando un deterioro en las expectativas sobre el futuro cercano.

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Lejos de tratarse de un indicador técnico más, el índice funciona como un espejo del ánimo social. Cuando crece, suele anticipar comportamientos más cautelosos: consumidores que ajustan gastos, empresas que postergan inversiones y decisiones que se toman con mayor prudencia ante la falta de previsibilidad.

El repunte de la incertidumbre aparece en un contexto donde persisten dudas sobre la estabilidad de variables clave y la consistencia del rumbo económico. Si bien no mide directamente inflación ni actividad, su evolución suele acompañar los momentos en que aumentan las tensiones o se debilita la confianza en las perspectivas.

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En comparación con los primeros meses del año, cuando el indicador mostraba una dinámica más moderada, el salto reciente sugiere un cambio de clima. La sensación de inestabilidad vuelve a ganar terreno y se instala como un factor que condiciona tanto las decisiones individuales como el pulso general de la economía.

Así, más allá de los datos duros, el mensaje es claro: la incertidumbre volvió a crecer y, con ella, el desafío de recuperar previsibilidad en un escenario todavía frágil.

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