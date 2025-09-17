Con 132 diputados presentes, arrancó el debate por el tratamiento del rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, pero apareció una llamativa maniobra de último momento de La Libertad Avanza para cancelar el debate.

Iba poco más de media hora de sesión, pidió la palabra el presidente del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni, para hacer una curiosa propuesta. "El Ejecutivo envió el Presupuesto (2026), ya tenemos comisión para el miércoles que viene en donde se va a tratar la actualización de educación y también... de educación. Razón por la cual, lo que nosotros le venimos a decir ahora es que lo mismo que se va a tratar en el Presupuesto de 2026 traerlo para octubre, noviembre y diciembre".

"Las actualizaciones del Presupuesto 2026 que se hagan ahora, inmediatamente en el plano de educación universitaria", señaló el presidente del bloque libertario.

Mientras hablaba, la diputada radical Danya Tavela, pidió interrumpir. "Solo a los efectos de aclarar para los que están siguiendo la sesión. La discusión de hoy va mucho más allá de la discusión que empieza la semana que viene respecto del Presupuesto 2026", expresó.

"No hay una discusión retroactiva de Presupuesto, el que ingresó es para 2026, está transcurriendo el año 2025, y estamos reclamando actualizaciones presupuestarias para el Garrahan y las universidades desde el año 2024, que se olvidó el Gobierno de hacer. Así que nada más que discutir", remarcó la diputada radical.

Ante la negativa, Bornoroni intentó ser más claro, e incluso demostró cierto apuro del Gobierno por clausurar el tema: "Justamente es actualizar ahora, inmediatamente, octubre, noviembre y diciembre. No es para 2026, es para ahora 2025".

Por si quedaba alguna duda de que pretendía que no se hiciera el debate en la sesión especial de Diputados, Bornoroni leyó la propuesta escrita: "No habilitar el tema y convocar a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el próximo martes y tratarlo en comisión al tema universitario".

Mientras de fondo se escuchaba un abucheo de los diputados opositores y algunas risas por la inesperada oferta, Bornoroni resaltó: "De esta forma garantizamos el efectivo tiempo y la propuesta razonable y lograríamos un acuerdo con todos los bloques que nosotros acompañaríamos".

Fuente: Clarín