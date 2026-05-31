El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. (Foto: Instagram @episcopado.argentino)

La Iglesia Católica volvió a expresar críticas hacia la política migratoria impulsada por el Gobierno nacional y sumó un nuevo capítulo a la tensión que mantiene con la administración de Javier Milei. Los cuestionamientos surgieron durante el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, que manifestó preocupación por las modificaciones introducidas en el régimen migratorio.

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Desde el organismo eclesiástico señalaron que la reforma genera incertidumbre entre las personas migrantes y puede dificultar el acceso a derechos básicos. Según plantearon, los cambios en los procesos de regularización y en las categorías migratorias provocan temor a posibles expulsiones y complican trámites vinculados a la documentación, la salud, la educación y el empleo.

La Pastoral también cuestionó los controles en las fronteras y el trato hacia los migrantes.

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En un comunicado, advirtió sobre un supuesto aumento de rechazos "infundados y arbitrarios" en los pasos fronterizos y sostuvo que algunos operativos de control parecerían responder más a una estrategia de comunicación política que a políticas públicas orientadas a garantizar derechos.

Además, alertó sobre las dificultades económicas que enfrentan muchas familias migrantes y señaló que el acceso a un trabajo formal y a servicios de salud de calidad se volvió cada vez más complejo, especialmente para sectores vulnerables.

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Las críticas llegan días después del mensaje de Jorge García Cuerva en el Tedeum.

Los planteos de la Pastoral se producen en un contexto de creciente distancia entre la Iglesia y el oficialismo. Tras el Tedeum del 25 de Mayo, sectores del Gobierno cuestionaron el discurso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien había llamado al diálogo, la convivencia y el respeto por las diferencias.

En las últimas horas, el religioso reiteró ese mensaje y pidió construir una sociedad basada en el respeto a la diversidad y el encuentro entre los distintos sectores. "Aprendamos a vivir como una gran familia, donde sepamos respetar la diversidad y dialogar entre nosotros", expresó.

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La Iglesia ratificó su compromiso con el acompañamiento a las comunidades migrantes.

Desde la Pastoral señalaron que continuarán impulsando espacios de contención y acompañamiento para las familias que llegan al país, con el objetivo de promover la integración social y garantizar el respeto a la dignidad humana.

Fuente: TN