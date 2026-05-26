El refeente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal, realizó un balance del fin de semana largo del 25 de Mayo y señaló que la ocupación hotelera rondó el 50% en los establecimientos que permanecieron abiertos.

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“Nosotros medimos un 50% de ocupación de la hotelería que está abierta. Hay hoteles que no abrieron y teníamos ese porcentaje”, explicó el dirigente, al tiempo que indicó que volverán a realizar un relevamiento para determinar si hubo un incremento entre el sábado y el domingo por demanda espontánea.

Szkrohal remarcó que el sábado fue el día de mayor movimiento para el sector. “Básicamente fue sábado y domingo, pero el sábado fue el pico del día de trabajo y en general se trabajó bien”, sostuvo.

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En cuanto al cierre del fin de semana largo, indicó que el domingo fue más tranquilo y que el lunes la actividad “prácticamente volvió a los valores normales de un domingo que no sea fin de semana largo”. No obstante, adelantó que continuarán auditando los números para evaluar el comportamiento final de la demanda turística.

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