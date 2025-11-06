Los jugadores de La Lepra están cansados, pero se trepan a unos tapiales de madera que puso la organización para que el público, eufórico, no se meta a festejar en el vestuario. Ezequiel mira y cuando conecta la mira, va a abrazarlo. Rompe en llanto, en su pecho, como cuando era un nene. "Gracias a él amo este deporte", declara mientras se agarra de su padre.

Ads

Cuando era adolescente, Bonifacio llegó a las inferiores de Cadetes, una de las mejores de Mar del Plata allá por el 2007. Cumplía con el primer paso que había soñado papá: estar desarrollándose dentro del fútbol. Luego pasó a las formativas de Tigre, dando el salto a Buenos Aires. Y finalmente llegó a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el Lobo, Pedro Troglio lo hizo debutar en Primera y la conexión marplatense con la Copa Argentina empezó a predecir el destino de Bonifacio. Ezequiel entró en los últimos minutos, reemplazando a otro oriundo de la ciudad, Facundo Oreja. Era una eliminatoria por la Copa Argentina 2014 y los triperos le ganaron por penales a... si, Argentinos Juniors.

Ads

Puede interesarte

Para llorar por ganarle la final al Bicho en el 2025, Independiente Rivadavia tuvo que enfrentarse a dos expulsiones, perder la ventaja de dos goles en el partido, quedarse sin su entrenador y sufrir porque Marinelli atajó un penal y se lo anuló el VAR. Bonifacio también la pasó mal en su carrera.

Pasó por Unión de Santa Fe, Huracán y se fue a Polonia. Volvió a Banfield, pero una grave lesión lo dejó sin ánimos. Los mendocinos lo llamaron y su carrera. El amor de su familia y la fuerza de su padre, derivaron en la perseverancia. Aprovechó sus oportunidades, le hizo un gol a Tigre en los Cuartos de Final y celebró con Independiente Rivadavia el primer título de su historia en la elite del fútbol argentino. ¡Salud, campeón!

Ads