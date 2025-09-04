El barrio La Herradura vuelve a levantar la voz. Los vecinos aseguran que llevan más de una década reclamando obras básicas como cloacas, arreglo de calles y la puesta en valor de la plaza. Sin embargo, denuncian que sus pedidos quedaron archivados en proyectos que jamás se concretaron.

“Hace más de 10 años presentamos notas para pedir las cloacas y nos dicen que está en proyecto, pero la realidad es que seguimos con pozos rebalsados. Nadie se preocupa, ni Provincia ni Nación”, expresó Faustina González, vecina del barrio, en diálogo El Marplatense.

La situación no se limita a la falta de red cloacal. El mal estado de las calles es otro de los problemas diarios: “El recorrido del colectivo es un asco, se rompe con cada lluvia. Pedimos dos garitas para que los chicos esperen el micro, pero nunca llegaron”.

A esto se suma proyecto de la plaza barrial, donde “se robaron el presupuesto de las obras” y solo quedaron los cordones, con juegos destruidos y sin bancos.

La vecina apunta directamente a la dirigencia política. “No podemos pedir a cinco días de las elecciones lo que no nos dieron en 20 años. Los políticos aparecen en campaña, firman papeles y después se olvidan. En el sillón se tiene que sentar alguien con ganas de trabajar”, remarcaron.

La desconfianza es generalizada: “Se comieron todo, la plata de la cloaca y de la plaza. Entre quien entre, se lo roban todo. Por eso la gente ya no cree. ¿Cómo vamos a decir que un político es bueno si nunca tuvimos una respuesta?”.

Con las cloacas como reclamo central, los vecinos insisten en que su pedido no es un lujo, sino una necesidad urgente. “Estamos cansados de vivir con los pozos rebalsados, largando la suciedad en la calle. La Herradura no da más. Queremos cloacas, calles transitables y una plaza para los chicos. Eso pedimos hace más de diez años”, concluyeron.