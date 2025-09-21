Las precipitaciones volvieron a evidenciar el mal estado del sistema de desagües pluviales en la zona, donde las calles quedaron completamente cubiertas por el agua.

Según relatan los frentistas, la acumulación de agua no solo dificulta la circulación vehicular, sino también el tránsito peatonal, obligando a las familias a caminar con riesgo entre charcos y barro.

“Está inundado mal, desenchufé la heladera hoy a la mañana porque pasé por el lado de la heladera enchufada, no sé cómo no me quedé pegada” expreso una vecina para El Marplatense mostrando como su casa estaba completamente inundada.

Los vecinos de La Herradura reclaman obras de infraestructura que brinden una solución definitiva a esta problemática que se repite cada vez que llueve con intensidad hace más de 10 años pero no obtienen respuestas.

