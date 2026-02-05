Todo comenzó cuando Rossello subió a sus historias una foto en la que se lo ve en la cama, en cuero, y la acompañó con un texto irónico: “Buenas noches. Muy homosexual la selfie, lo sé”. La imagen fue replicada por Flowers en X , donde lanzó la primera chicana al escribir: “No es más boludo porque no se levanta más temprano”, citando la imagen del comediante.

Lejos de dejarlo pasar, Rossello respondió directamente al periodista con un mensaje picante: “Seguí boludos el Fede”, acompañado por un emoji de corazón. A partir de ahí, Flowers volvió a contestar y explicó su postura: “Pasa que soy periodista, busco información y las boludeces que algunos famosos hacen para llamar un poco la atención”.

El ida y vuelta cerró con un último mensaje de Flowers, que sumó más ironía al cruce al escribir: “Y ya que estamos, mándale un besito a Pestañela”. El intercambio generó repercusión en redes y rápidamente fue comentado por usuarios que siguieron de cerca esta pelea inesperada.



