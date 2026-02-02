Ubicada en la manzana comprendida por las calles 12 de Octubre, Don Orione, Magallanes y Elisa Alvear de Bosch, la Gruta se alza sobre una loma característica del sector sur del Puerto. Durante los 11 días de la Novena habrá celebraciones diarias a las 6 y a las 18:30, con el rezo del Rosario y la Santa Misa, tanto en la Gruta como en la capilla del santuario.

El cronograma contempla intenciones particulares para cada jornada. La apertura, el lunes 2 de febrero, estará dedicada a la vida consagrada, en coincidencia con la Fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El martes 3, en tanto, será el turno de los trabajadores y estudiantes, con la bendición de los instrumentos de trabajo y de las gargantas, en el marco de la memoria de San Blas.

El miércoles 4 se rezará especialmente por las familias y los matrimonios, con la renovación de promesas matrimoniales, mientras que el jueves 5 la oración estará orientada a las vocaciones sacerdotales, religiosas y diaconales. El viernes 6, jornada de reconciliación, se recordará a los fieles difuntos con un Vía Crucis, responso y confesiones.

Durante el sábado 7 y el domingo 8 se elevarán intenciones por los trabajadores, la paz en el mundo, el personal de la salud y los enfermos. Además, se llevará adelante el denominado “Fin de la Caridad”, una campaña solidaria para la recolección de alimentos no perecederos.

El lunes 9 la Novena estará centrada en la Patria, los gobernantes y los dirigentes políticos, en el contexto de la Fiesta de la Dedicación de la Catedral de Mar del Plata. El martes 10, noveno día, la oración se enfocará en las madres y las mujeres embarazadas, e incluirá las primeras vísperas de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el Rosario Internacional en distintos idiomas, una procesión con antorchas y una serenata nocturna en honor a la Virgen.

La celebración culminará el miércoles 11 de febrero, con la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo. A lo largo del día se celebrarán misas desde las primeras horas de la mañana, y a las 19 tendrá lugar la Misa Solemne presidida por el obispo de Mar del Plata. Al finalizar, se realizará la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las calles del Puerto.

Desde la organización invitaron a los vecinos para acompañar la procesión embanderando e iluminando los frentes de sus viviendas, y a participar con velas, faroles y estandartes. También convocaron a jóvenes que deseen sumarse como servidores durante la jornada central.

Con casi ocho décadas de historia, la Novena de Lourdes es una de las expresiones de fe más arraigadas de la ciudad y cada febrero vuelve a reunir a vecinos y visitantes en un espacio emblemático del Puerto, profundamente ligado a la identidad y la tradición mariana de Mar del Plata.