Distintos sectores que integran a la Universidad Nacional de Mar del Plata han manifestado de diversas maneras la emergencia que existe ante la falta de recursos económicos para garantizar que la institución pueda seguir en funcionamiento.

Mediante un comunicado, expresaron que “las consejeras y consejeros de los distintos cuerpos que conformamos este Honorable Consejo, electos democráticamente por nuestros pares, queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a la falta de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el pleno y normal funcionamiento de nuestra Universidad y el Sistema Universitario Nacional”.

Asimismo, señalaron que “la falta de recursos no es un hecho aislado ni ocasional, sino que responde a un intento de desprestigio de las universidades públicas, enmarcado, a su vez, en un proyecto de país que redistribuye regresivamente la renta afectando esencialmente a quienes poseen ingresos fijos”.



En un momento donde “vivimos y conocemos la crisis económica y social que atraviesa nuestro país desde hace tiempo ya que el sistema universitario argentino no es una isla. Es en él desde donde se investigan mayoritariamente los problemas que afectan a toda nuestra sociedad. Es en nuestras aulas donde se ve afectado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es en nuestras aulas, laboratorios y talleres donde se generan la mayoría de los conocimientos y tecnologías básicas y aplicadas que se vuelcan, sin distinción, al sector público y privado a fin de contribuir al mejoramiento de la innovación y la productividad de cada rama económica de nuestro país”.

De modo que “son las universidades, sus institutos y centros, quienes aportan la inmensa mayoría del nuevo conocimiento sobre las relaciones humanas y sociales, la salud en todas sus aristas y la manera en como nuestra sociedad decide afrontar sus devenires. Es en nuestras escuelas pre universitarias donde los y las jóvenes comienzan un camino con la esperanza de poder diseñar, en libertad, sus propias vidas. Es desde las Universidades Publicas que se propone, se recibe y se establece el diálogo de saberes e intercambio de experiencias a través de la Extensión Universitaria”.



A su vez, declararon que “somos muy conscientes del difícil momento por el que atraviesa la sociedad argentina. Tanto como sabemos que el brutal ajuste propuesto desde el Gobierno Nacional no es la solución y hace recaer su peso sobre las espaldas de los más desprotegidos del sistema, aquellos que necesitan de mayores oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida”.

“La política de ajuste en un contexto de alta inflación pulveriza el salario de las y los trabajadores de nuestras Casas de Estudio incidiendo directamente sobre las condiciones laborales y desfinanciando también y, en consecuencia, a las obras sociales universitarias, poniendo en juego así, el derecho a la salud de nuestra comunidad”, continuaron", continuaron.



Por lo que “estamos siendo protagonistas de un momento crítico y peligroso para el sistema democrático del que somos parte. Universidades creadas por Ley ven impedido su funcionamiento y puesta en marcha. Las áreas del gobierno central que no son cubiertas por personal responsable demoran e impiden la apertura de carreras, la actualización de sus planes de estudio o la demora en las tramitaciones de titulaciones”, resaltaron.

“A su vez, esto repercute en el sistema universitario que debe establecer cupos en las cursadas y obliga a trabajadores docentes y no docentes afectados a la docencia, la investigación y la extensión a realizar enormes esfuerzos a fin de garantizar la planificación y la vigencia del derecho a la educación que no puede desarrollarse en un contexto de permanente incertidumbre”, agregaron.



Entonces, “la falta de recomposición salarial por la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de un presupuesto adecuado agravan la situación. Paraliza a un sistema de Ciencia y Técnica que debe ser defendido y reivindicado. La producción científica de nuestras Casas de Estudio constituye un pilar central en la construcción de un proyecto de nación integrado y moderno”.



Por consiguiente, “resulta entonces urgente y necesario garantizar el funcionamiento normal y pleno de las distintas unidades académicas del sistema universitario argentino que asegure el aprendizaje de las y los estudiantes que resultan, una vez más, los más perjudicados ya que las restricciones presupuestarias afectan directa e indirectamente las políticas de bienestar estudiantil como becas de ayuda económica, políticas deportivas, funcionamiento de los comedores universitarios, entre otras. Sumado a esto la incertidumbre y recorte en relación al sistema de becas nacional”, enfatizaron.



En conclusión, desde la entidad, dijeron que con conciencia y agradecimiento a toda la sociedad argentina que realiza enormes esfuerzos para garantizar una educación superior no arancelada y de calidad manifestaron que:



1- Sostenemos nuestro compromiso con el Sistema Universitario Publico y su rol primordial en cualquier proyecto democrático de nuestra Nación.



2- Adherimos a lo ya manifestado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).



3- Seguiremos trabajando en la consolidación y defensa del Sistema Científico y Tecnológico de nuestro país.



4- Instamos al Gobierno Nacional a garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales adecuando el Presupuesto Nacional hoy prorrogado.



5- Solicitamos la existencia real de paritarias para nuestros trabajadores y trabajadoras a fin de establecer las mejoras salariales de forma urgente.



6- Establecer la continuidad de las obras que ya se encontraban en ejecución del Programa de Infraestructura Universitaria.



Por último, “volvemos a ratificar nuestro compromiso inquebrantable con la Democracia, sus instituciones, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el absoluto respeto por nuestra Constitución Nacional”.



“Somos muy conscientes que la crisis en nuestra Nación no comenzó hace cien días, pero también consideramos que es ahora el momento de advertir a la sociedad en su conjunto de nuestra preocupación e invitar a todos los sectores de nuestra Universidad a la defensa de los derechos que involucran a toda la sociedad de la que somos parte y de la que consideramos que nuestros y nuestras estudiantes son su futuro. En defensa de la Educación Pública como un Derecho”, concluyeron.