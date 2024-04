Debutó la Selección Argentina Femenina de Handball en el Campeonato PreOlímpico que se está disputando en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, España. Si bien tuvo un gran partido el elenco de “Dady” Gallardo terminó cayendo ante el difícil Países Bajos por 34 a 22 y tendrá que buscar puntos mañana ante el dueño de casa para seguir con chances de clasificación.

Argentina tuvo un gran primer tiempo. El comienzo fue 5-0 y se pudo mantener en ventaja durante la mayor cantidad de tiempo en ese tramo. En el final del parcial ya con Sofía Rivadeneira sumando sus primeros minutos en el campo, no pudo administrar la superioridad numèrica por una falta a Elke Karsten y las europeas a puro contragolpe se fueron al descanso con triunfo parcial por 19 a 16. Le costó casi 26 minutos a una de las buenas selecciones a nivel mundial, igualar el marcador antes de terminar imponiendose.

En la segunda parte, Argentina ya no pudo sostener lo que había realizado a lo largo de la primera parte. Le costó atacar, no estuvo tan fino y sólo pudo anotar 6 goles. Cada vez que la pelota no entraba en el arco de Países Bajos había un rápido contragolpe con mucha efectividad para las europeas que cerraron rápidamente el cotejo para un definitivo 34-22.

La goleadora argentina fue Elke Karsten con 6 tantos, seguida de Manuela Pizzo que marcó 4 y Micaela Casasola que terminó anotando 3. La marplatense Sofía Rivadeneira tuvo participación a lo largo del encuentro y marcó el último gol argentino del partido en su única posibilidad de disparo al arco.

Mañana viernes, desde las 16, tendrán otra dura prueba ante el local España buscando un triunfo que las deje con posibilidades de alcanzar una de las dos plazas que entrega este torneo para París 2024. El domingo, luego de un día de descanso se medirá con República Checa, a las 10:30 hs.