El Seleccionado Nacional Femenino de Handball hizo su segunda presentación en el Campeonato PreOlímpico que se está disputando en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, España. Esta vez, ante el local se jugaba la última oportunidad de clasificar a París 2024 y, a pesar de jugar otro buen partido, terminó perdiendo por 26-23.

Tal como le había pasado hace 24 horas contra Países Bajos tuvo un buen primer tiempo que no pudo sostener en la segunda parte y ese bache, a pesar de no sacarlas del partido, no les permitió ganar.

Argentina, al igual que en la jornada de ayer tuvo un gran inicio de partido poniendose 3-0 con velocidad en el marcador y siendo muy agresivas ofensivamente. Durante todo el primer tiempo fueron en ventaja con Elke Karsten como gran figura anotando 5 goles en ese tramo del encuentro donde además, ya sumó sus primero minutos de juego Rivadeneira. Hasta el final fueron con ventaja, pero en el sprint de cierre, España pudo igualar las acciones en 14.

Puede interesarte

Ya en la segunda parte, el local empezó con un parcial 3-0 y La Garra estuvo más de 7 minutos sin poder convertir goles. Eso lo terminó pagando caro porque fue una distancia que después su rival pudo administrar en la definición. No alcanzaron los 8 goles de Elke Karsten que fue la máxima anotadora para dar vuelta el marcador.

La marplatense Sofía Rivadeneira estuvo un poco más de dos minutos en cancha y tuvo un sólo lanzamiento al arco que no pudo anotar.

Una vez más, una digna actuación para el seleccionado de “Dady” Gallardo que ayer peleó hasta donde pudo con Países Bajos y hoy, como en el Mundial del año pasado, fue palmo a palmo hasta el final contra España.

El cierre del torneo será el domingo desde las 10.30 cuando el equipo nacional se enfrente con República Checa que también viene de perder los dos partidos iniciales del torneo. Pelearán entre sí para terminar en el tercer puesto del clasificador y cerrar este Pre-Olímpico en el tercer puesto. Las plazas en París 2024 ya están aseguradas tanto para Países Bajos como para España.